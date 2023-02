Macchione Editore pubblica “Messa in scena”, il nuovo romanzo dello scrittore comasco Gian Pietro Elli

Si intitola “Messa in scena. Intervista all’assassino” l’ultimo romanzo del giornalista e scrittore comasco Gian Pietro Elli, recentemente pubblicato dalla casa editrice varesina Macchione Editore e disponibile anche sulle principali piattaforme online (Amazon, Ibs, Feltrinelli, Mondadori).

Il romanzo sviluppa i temi del precedente “L’ultima vita – Margot e i suoi demoni”, una crime story dal finale sconcertante. «Ma non è un sequel – spiega Elli – Non saprei scrivere un sequel, ma vi ritroviamo i personaggi del libro precedente, alcuni molto amati altri detestati dai lettori che ho incontrato. Ciascuno ha dato una diversa interpretazioni del rebus: chi ha eliminato la donna ritratta da Picasso?»

Protagonisti del nuovo romanzo una donna decapitata e una misteriosa sparizione, uno scrittore alle prese con i suoi demoni e un’indagine proibita in cerca di una risposta definitiva sull’amore: «Anche “Messa in scena” finisce in maniera sorprendente. Ma è un romanzo che guarda altrove, esplora altre domande, domande inevitabili per ciascuno di noi. Non c’è una morale nella mia scrittura, mi piace che alla fine l’autore del libro sia chi lo legge, io mi limito a raccontare. Sicuramente c’è il mio punto di vista, ma ciò che conta è condividere la meraviglia e il prodigio del narrare. Penso che sia per quello che è stato detto che la mia scrittura è cinematografica, visionaria e, paradossalmente, orale come se fosse un racconto da ascoltare».

“Messa in scena” è disponibile anche sul sito dell’editore www.macchionepietroeditore.it

