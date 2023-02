A maggio le Olimpiadi di fisica a Milano, servono sostenitori

Dal 12 al 16 maggio 2023 si terranno a Milano i Plancks, ovvero le finali internazionali della decima edizione delle Olimpiadi di fisica. I migliori studenti di fisica di tutto il mondo si sfideranno nella risoluzione di problemi in numerose discipline della Fisica. Oltre alla competizione vera e propria, che si svolgerà nel dipartimento di fisica dell’Università Statale di Milano e che si svilupperà in una singola giornata, durante l’evento si terranno presentazioni, seminari, guest lectures, visite a laboratori e a centri di ricerca di enti statali e aziende private sul territorio di Milano.

Nell’edizione 2023 dei Plancks, verranno mostrate a un pubblico internazionale di giovani studenti di Fisica, la futura generazione di scienziati, le potenzialità che l’Università di Milano e la città di Milano hanno da offrire, così come le realtà che pongono il capoluogo lombardo alle frontiere della ricerca scientifica, in una posizione altamente competitiva nel panorama scientifico internazionale e di grande attrattiva per studenti, ricercatori e professori da tutto il mondo.

ATTESI 200 OSPITI

Durante l’evento sono attesi 200 ospiti: studenti di Fisica di tutto il mondo, provenienti da percorsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato. Vi sarà inoltre posto per 45 observers, studenti interessati a prender parte alle conferenze, alle visite ai laboratori e agli eventi sociali. Fin dalla prima edizione, tenutasi ad Utrecht nel 2014, Plancks è stata riconosciuta da tutto il mondo accademico come un’importante occasione di dialogo tra studenti, ricercatori e professori.

Per l’edizione 2023, oltre al sostegno della Società Europea di Fisica (EPS) c’è il patrocinio della Società Italiana di Fisica (SIF), della Società Italiana di Ottica e Fotonica (SIOF) e dell’Unione Internazionale di Fisica Pura e Applicata (IUPAP). Un supporto particolare verrà dato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, e dal Milano innovation district, MIND. In previsione una collaborazione con ulteriori enti, quali, ad esempio, il Centro Internazionale di Fisica Teorica, ICTP.

COME CONTRIBUIRE

I proventi della campagna di sponsorizzazione saranno utilizzati allo scopo di fornire dei buoni servizi ai partecipanti, mantenendo le quote di partecipazione coerenti con le risorse degli studenti, molti dei quali dovranno già affrontare la spesa di un viaggio internazionale. Il costo totale dell’evento, che include vitto e alloggio per i partecipanti, trasporti urbani, trasporti per le visite, affitto degli spazi, rimborsi per gli speakers e premi per i vincitori, è di circa 80.000 euro.

Sono previsti vari pacchetti di sponsorizzazione: Pontecorvo (1000 euro), Amaldi (3000 euro), Segré (5000 euro), Majorana (10000 euro), Fermi (30000 euro)

Per informazioni Comitato Organizzatore PLANCKS 2023

plancks23@ai-sf.it