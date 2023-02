I Mastini ospitano il Caldaro e danno il benvenuto a “Brico Io”

L’avventura dei Mastini nella IHL prosegue su un doppio fronte: quello sportivo prevede il ritorno sulla pista di casa per affrontare il Caldaro, quello societario festeggia l’ingresso di un nuovo sponsor – il secondo in pochi giorni – nel pool di sostenitori, la catena Brico Io.

SUL GHIACCIO – A tre settimane di distanza, Varese e Caldaro tornano a sfidarsi sul ghiaccio della Acinque Ice Arena in quella che è una sorta di rivincita della finale di Coppa Italia vinta dai gialloneri. Sabato 11 febbraio, nel consueto orario delle 18,30, si incontrano le prime due in classifica nel Master Round anche se nelle ultime gare il divario si è ampliato a favore di Vanetti e compagni. 27 punti per i Mastini, 20 per i Lucci che stanno battagliando con il Pergine per la seconda piazza e che in questo momento vantano un punto di margine sui trentini.

Coach Claude Deveze ha dovuto fare i conti con acciacchi e influenza ma anche a ranghi incompleti è andato a prendersi 5 punti (sui 6 disponibili) nelle trasferte (vincenti) di Pergine e Dobbiaco. Per il match con il Caldaro i gialloneri torneranno – su per giù – in formazione tipo così da affrontare al meglio possibile un’avversaria di alto rango. Previsti duelli diretti o a distanza un po’ in tutte le zone della pista: coach Prochazka dovrà scegliere chi schierare in porta (tra gli ottimi Morandell e Andergasser) e si affiderà a una rosa importante e talentuosa con i fratelli Virtala su tutti.

I Lucci tra l’altro hanno fino a qui perso tutti i confronti diretti contro il Varese e anche per questo si preannunciano agguerriti e desiderosi di far “saltare” l’imbattibilità dei Mastini nella seconda fase del campionato. La partita è affidata ai signori Biacoli e Zatta assistiti da Brida e Formaioni, commento in diretta su Radio Village.

IN SOCIETÀ – Intascati gli accordi con Privitera Eventi e – notizia fresca – della Ghimec di Jerago con Orago, la società del presidente Carlo Bino aggiunge un ulteriore tassello alla sua squadra di sponsor. Come anticipato ieri, il club ha chiuso un altro accordo commerciale, questa volta con “Brico Io”, un brand dedicato all’hobbystica diffuso sul territorio nazionale con un punto vendita anche a Samarate. Il logo e la scritta dell’azienda compariranno sulle maglie da gioco della prima squadra già a partire dalla sfida al Caldaro.