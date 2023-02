I Mastini piacciono e richiamano sponsor: dopo Privitera ecco Ghimec

Il cammino in campionato – Varese ha “prenotato” il primato della regular season – e la vittoria della Coppa Italia hanno acceso anche l’attenzione degli sponsor in casa Mastini Varese. Se le Final Four giocate al PalAlbani avevano portato in dote il marchio Privitera Eventi (azienda di Tradate leader nell’allestimento di eventi), che poi ha confermato la partnership sino al termine della stagione, è di ieri la notizia di un altro sponsor arrivato dal territorio, Ghimec.

L’azienda, che ha sede a Jerago con Orago, si occupa di meccanica di precisione e, come tante altre del Varesotto, ha una guida familiare: Andrea Ghiringhelli – che è affiancato dal fratello Carlo – spiega di avere scelto i colori gialloneri per un antico amore riacceso dalla squadra di Claude Deveze. «Ho giocato a hockey da giovanissimo per un anno ma dovetti lasciarlo, poi ho seguito per diverso tempo i Mastini da tifoso. L’anno scorso mio zio ha portato i miei bambini a vedere qualche partita e loro si sono appassionati; oggi sono entusiasti e stravedono per Rocco Perla (nella foto in alto) e Michael Mazzacane».

È stato così quasi automatico abbinare il marchio di famiglia alla squadra varesina con un accordo che andrà da qui sino (almeno) al termine della stagione 2023-24. «L’ambiente del palaghiaccio è fantastico con il suo tifo caldo e passionale: dopo avere visto una partita – prosegue Andrea Ghiringhelli – ne ho parlato con mio fratello e abbiamo deciso di firmare un contratto di sponsorizzazione. Per la Ghimec è un modo di avere visibilità ma anche per sostenere lo sport sano in un contesto appassionante».

«Quando siamo partiti tra la primavera e l’estate scorse avevamo un business plan ma partivamo da zero: oggi sono molto contento perché accanto agli obiettivi sportivi stiamo vincendo anche la sfida a livello di sponsor» racconta a VareseNews il presidente giallonero, Carlo Bino. «Tra l’alto, mi fa piacere che queste realtà che si sono accostate a noi vogliono subito iniziare a sostenerci e, allo stesso tempo, hanno preso impegni per il futuro».

I diversi sponsor – quelli coinvolti fin da subito e quelli aggiunti in corsa – e gli incassi al botteghino che sono stati (relativamente) importanti visto il numero di tifosi presenti ogni volta, ha permesso all’HCMV di non avere problemi di budget per questa stagione. Non serviranno quindi “sforamenti” per portare a termine il campionato e questo è importante anche in ottica futura. Tanto più che – si vocifera – potrebbe esserci presto un nuovo ingresso nel pool di sostenitori.

LA COPPA A MASNAGO

Domenica 12 febbraio, in occasione del derby di pallacanestro tra la Openjobmetis Varese e l’EA7 Armani Milano la Coppa Italia vinta dai Mastini sarà ospite d’onore al palasport di Masnago. E sarà nuovamente sollevata al cielo dai Mastini che saranno presenti all’incontro di basket, come già avvenuto in altre circostanze (e viceversa, perché anche i biancorossi dei canestri hanno assistito ad alcuni match dei gialloneri). D’altra parte, la prossima settimana, anche la Openjobmetis proverà l’avventura in Coppa Italia… che sia di buon auspicio?