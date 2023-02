Il pullman degli studenti devastato all’uscita da scuola a Varese: “Questa è l’educazione dei ragazzi?”

La denuncia è di Autolinee Varesine, l’azienda del trasporto pubblico di varese, che dopo una corsa per i ragazzi delle scuole ha trovato il pullman sporco e vandalizzato.

“Di rientro da una corsa dedicata ad una scuola superiore, sulla quale erano presenti quasi esclusivamente studenti delle classi prime, troviamo questa magnifica situazione”, ha spiegato l’azienda pubblicando le foto dei danni subiti. “Evidentemente – prosegue Autolinee Varesine -, per alcuni ragazzi i concetti di civiltà e di educazione sono opzionali. Abbiamo già preso contatto col Dirigente dell’istituto in questione per le azioni del caso”.