Il pullman della Pace passa da Tradate, Varese e Busto Arsizio per la grande manifestazione a Genova

Durante il convegno contro la guerra “Il futuro è NATO?”, che si è svolto al Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore il 4 e 5 febbraio, è emersa la proposta di prenotare un pullman per raggiungere Genova dove sabato 25 febbraio si svolgerà la manifestazione contro la guerra, indetta dal Calp-Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali.

In questi anni i portuali genovesi sono stati tra i protagonisti del movimento pacifista italiano: hanno scioperato, organizzato presidi e manifestazioni per fermare il traffico di armi, in prima linea per dire no a tutte le guerre insieme a movimenti e associazioni.

Il centro di documentazione “Abbasso la guerra”, Rete Varese Senza Frontiere di Varese e Assemblea Popolare di Busto Arsizio” sostengono e aderiscono a questa manifestazione nazionale contro la guerra e invitano tutti a partecipare sabato 25 febbraio alla grande mobilitazione contro il militarismo e l’economia di guerra.

Si stanno raccogliendo le adesioni per il pullman che partirà dalla provincia di Varese farà fermate a Tradate, Varese e Busto Arsizio.

Per prenotare i posti sul pullman scrivere a: assemblea.popolare@libero.it

Qui la locandina