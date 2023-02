Scontro tra auto e pullman alla Schiranna, tre feriti

Scontro tra un’auto e un pullman delle Autolinee Varesine nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, alla Schiranna all’altezza dell’incrocio tra via Giovanni Macchi e via Vigevano. Nell’impatto tra i due mezzi sono rimaste ferite le tre persone a bordo della Lancia Ypsilon, centrata lateralmente dal mezzo pesante.

In un primo momento è stato coinvolto anche l’elisoccorso ma le condizioni dei tre feriti (due donne di 53 e 64 anni e un uomo di 54) non erano così gravi. Una persona, comunque, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Varese in ambulanza.