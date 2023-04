Al Salone Estense di Varese prende il via “Il salone della storia”

Il Centro Storico Italiano, in attività dal 2019, organizza, con il patrocinio del Comune di Varese, dal 21 al 23 aprile “Il salone della Storia”. La manifestazione, seconda edizione di rassegna di autori e di editori, quest’anno si svolgerà presso il Salone Estense del Comune di Varese.

L’evento, unico per Varese, ha lo scopo di promuovere il libro storico, biografie e vite parallele e sarà ricco di incontri e di conferenze con una formula di partecipazione innovativa e tale da favorire l’aggregazione sociale.

La prima conferenza sarà venerdì 21 aprile alle ore 18 un omaggio a Francesco III d’Este, con l’intervento di Bruno Belli e di Mario Visco e terminerà il 23 aprile alle ore 12 con la presentazione di un libro dedicato a Paolo Assalini, medico estense al servizio di Napoleone. Una tre giorni ricca di incontri, da Silvio Raffo a Gianni Spartà e di riflessioni storiche, parlando di Mazzini e della Resistenza.

Una manifestazione che è un invito ad amare e a vivere la storia e occasione speciale per promuovere la lettura. Non è casuale che il 23 aprile è l’importante Giornata del libro e del diritto d’autore.

PROGRAMMA

Venerdi 21 aprile 2023

Ore 17,00 Accoglienza

Ore 18,00 “Omaggio a Francesco III” con Bruno Belli e Mario Visco

Ore 19,00 Accoglienza e salottini

Ore 21 “Etsi omnes, ego non”: Vite parallele di Guido Morselli e Silvio Raffo, intellettuali indipendenti, con Silvio Raffo e Antonella Visconti

Sabato 22 aprile 2023

Ore 9,00 Accoglienza

Ore 10,00 “Mazzini padre della Costituzione e dell’Europa” con Leonardo Tomassoni.

Le donne nella storia varesina con Renata Castelli.

Ore 11,00 Salottini

Ore 12,00 “Prima guerra mondiale una catastrofe di sofferenze” con Giancarlo Restelli

Ore 15,00 Salottini con gli autori

Ore 16,00 “Questione Settentrionale e autonomie” con Andrea Giacometti e Davide Galimberti

Ore 18,00 “Sono ancora attuali i valori della Resistenza?” Con Rocco Cordì e Andrea Giacometti

Domenica 23 aprile 2023

Ore 10,00 “Zorro e il Professore”: le vite parallele di Zamberletti e Furia, ispirate alle opere di Gianni Spartà, intervistato da Barbara Zanetti

Ore 12, 00 “Col ferro e col fuoco: la vita di Paolo Assalini”, con Valeria Isacchini

Ore 13,00 Cerimonia di chiusura

In partenariato con il Comune di Varese, con il patrocinio del Centro Turistico Giovanile