Alps, tappa a Kämna. Fortunato (Eolo) quinto della generale

Il tedesco Lennard Kämna vince la terza tappa del Tour of the Alps, e risale in classifica dopo il leggero distacco pagato nella frazione numero 2 della corsa. Sul traguardo di Brentonico San Valentino, la Bora-Hansgrohe ha fatto doppietta visto che alle spalle di Kämna, a 4″, si è piazzato Aleksander Vlasov seguito nell’ordine da Cepeda, dal leader della corsa Geoghegan Hart, da Haig e da Carthy.

Settimo, primo degli italiani (unico tra gli uomini di testa) e unico portacolori di un team Professional è di nuovo Lorenzo Fortunato che sta garantendo una grande regolarità di piazzamenti accanto ai “big” in gara al TOTA. Fortunato ha pagato un piccolo “buco” negli ultimi metri arrivando a 10″ dal vincitore ma è stato di nuovo autore di una grande tappa. (foto Bettini/SprintCycling/EoloKometa)

Con il risultato di oggi il capitano della Eolo-Kometa guadagna tre posizioni in classifica e sale al quinto posto a 38″ dal leader che come detto è Tao Geohegan Hart della Ineos Grenadiers. «Sto sempre meglio – conferma Fortunato – Ho pagato un po’ l’ultimissimo scatto ma la gamba girava molto bene e sono riuscito a stare con i migliori. La condizione cresce, e sono sicuro che presto arriveranno anche i risultati: sento tutti i benefici del lavoro fatto negli ultimi mesi, sto davvero bene».

Alla fine del TOTA mancano ora due frazioni: giovedì si arriva a Predazzo con una salita nel finale (il passo Pramadiccio) impegnativo ma non tra i più duri; venerdì infine la Cavalese-Brunico aperta a tutte le soluzioni. L’impressione è che i big continueranno a essere protagonisti con distacchi però piuttosto stretti: attualmente sono ben nove i corridori raccolti in meno di un minuto.

FRECCIA POGACAR

Ennesimo capolavoro di Tadej Pogacar che dopo aver vinto Andalusia, Parigi-Nizza, Giro delle Fiandre e Amstel si impone anche nella Freccia Vallone con il tradizionale arrivo sul Muro di Huy. Il fenomeno della UAE Emirates brucia sul traguardo Skjelmose e Landa che erano rimasti con lui, ottimo quinto (a 3″) Giulio Ciccone.