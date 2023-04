Auto si scontra contro un bus a Varese

Scontro in via Vittorio Veneto nella mattinata di sabato 29 aprile. Una grossa auto che usciva da via Avegno si è scontrata contro un pullman nella centralissima via varesina. Inevitabili i disagi al traffico, soprattutto per il trasporto pubblico che collega con il centro cittadino. Sul posto la Polizia Locale.