ChatGPT e Intelligenza Artificiale tra timori e opportunità, un incontro a Varese

Sala Montanari di Varese diventa teatro di un appassionante dibattito sull‘intelligenza artificiale conversazionale, il prossimo mercoledì 26 aprile alle ore 20.30. L’evento vedrà la partecipazione del consigliere regionale Samuele Astuti, la vicesindaca di Varese Ivana Perusin e Luca Mari, professore dell’Università Cattaneo LIUC.

In tempi recenti, i sistemi di intelligenza artificiale conversazionale, come Chatbot e ChatGPT, si sono evoluti da oggetti sperimentali per addetti ai lavori a veri e propri assistenti personali intelligenti. Questi strumenti offrono la possibilità di interagire con l’utente utilizzando lingue naturali e senza richiedere competenze tecniche specifiche.

L’incontro affronterà il tema delle intelligenze artificiali conversazionali, focalizzandosi sui timori e le incertezze che tali sistemi suscitano nelle persone. La possibilità di dialogare in modo sofisticato con entità non appartenenti alla “nostra specie” solleva diverse questioni: come cambierà il nostro rapporto con il lavoro? Quali saranno i limiti della competenza umana e della creatività in un mondo sempre più dominato dall’intelligenza artificiale? Sarà possibile distinguere tra prodotti intellettuali generati da esseri umani e quelli creati da entità artificiali?

Il dibattito tenterà di rispondere a queste e altre domande, analizzando sia i rischi che le opportunità offerte dai sistemi di intelligenza artificiale conversazionale. Gli esperti del settore esploreranno inoltre gli elementi umanistici insiti nelle reti neurali, fondamentali per l’apprendimento e l’elaborazione dei linguaggi.

L’incontro rappresenta un’occasione imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire le implicazioni etiche, sociali e tecnologiche dell’intelligenza artificiale conversazionale. Un appuntamento da non perdere, dunque, mercoledì 26 aprile alle ore 20.30 presso la Sala Montanari di Varese, per discutere di un tema che incide profondamente sulla società contemporanea e sul futuro del nostro rapporto con la tecnologia.