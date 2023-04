Elena Sofia Ricci e “La dolce Ala della giovinezza” al teatro di Varese il prossimo 11 maggio

(foto tratta dalla sua pagina Facebook)

Lo spettacolo “La dolce ala della giovinezza” di Tennessee Williams, che non ha potuto avere luogo lo scorso 6 aprile, è stato riprogrammato per giovedì 11 maggio alle ore 21.00 al Teatro di Varese. L’evento rientra all’interno della rassegna prosa di primavera promossa dal Comune di Varese e vede in scena in qualità di protagonista l’attrice Elena Sofia Ricci.

I biglietti sono ancora disponibili su ticketone, mentre i biglietti già in possesso degli spettatori restano validi per la nuova data. Chi invece desiderasse il rimborso, potrà farne richiesta entro l’11 maggio direttamente su Ticketone se ha effettuato l’acquisto tramite la piattaforma, seguendo la procedura online, mentre chi ha acquistato alla biglietteria del Teatro di Varese dovrà recarsi al botteghino negli orari di apertura, presentando allo sportello i biglietti integri. Orari e contatti sono sul sito teatrodivarese.com.

La programmazione artistica della rassegna è realizzata grazie alla collaborazione con il Teatro Elfo Puccini di Milano. Lo spettacolo La dolce ala della giovinezza, in tour in tutta Italia, vede l’attrice Elena Sofia Ricci nei panni di un personaggio al limite del delirio, una donna seducente sul viale del tramonto capace di trascinare il pubblico in un universo interiore al limite della follia.