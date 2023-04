Il Comune di Gavirate aderisce ad Asfo Valli delle Sorgenti e si aggiunge ai Comune di Luvinate, Comune di Varese ed Parco Campo dei Fiori.

L’esperienza della prima associazione forestale della Provincia di Varese che unisce proprietà pubbliche e private per contrastare il frazionamento delle proprietà ed incentivare la sistemazione dei boschi si allarga lungo il versante sud del Campo dei Fiori.

«Grazie al Consiglio Comunale di Gavirate che ha così deliberato giovedì 27 aprile 2023. Una tappa importante che conferma la bontà del percorso intrapreso e rafforza la capacità di intervento futura per la salvaguardia dei nostri boschi – commenta il sindaco di Luvinate e presidente di Asfo Alessandro Boriani -. Attualmente ASFO gestisce circa 400 mappali che equivalgono a 180 ettari (circa il 25% di proprietà pubblica e il 70% di privati). L’adesione di Gavirate comporterà l’attribuzione dei terreni gaviratesi di proprietà pubblica a cui seguirà una campagna di informazione, tra i cittadini proprietari di appezzamenti, che potranno decidere di far confluire le proprietà nell’aggregazione definita dalla legge regionale per accedere a bandi e finanziamenti per la sistemazione di terreni, alvei e vegetazione».

Per info www.asfovallidellesorgenti.it o www.lifeclimatepositive.it