Il DGR 2023 si svela alle Officine dell’Acqua di Laveno

Venerdì 5 maggio (ore 21) la serata dedicata all’evento benefico mondiale del 21 maggio che prevede la partecipazione di motociclisti in abiti eleganti e classici. Varese è città leader per iscrizioni in Italia

Si avvicina l’appuntamento con il DGR, Distinguished Gentleman’s Ride 2023, l’evento organizzato in centinaia di città in tutto il mondo – domenica 21 maggio – con finalità benefiche legate soprattutto alla prevenzione del tumore alla prostata. La particolarità del DGR sta nella… denominazione: ai raduni infatti partecipano motociclisti vestiti in modo classico ed elegante, invitati a comportarsi in modo consono al proprio abbigliamento.

In Italia sono una cinquantina le città coinvolte tra le quali c’è anche Varese grazie all’interessamento e all’organizzazione di numerose realtà legate agli appassionati di motociclismo. Il percorso prescelto prevede il ritrovo e la partenza dal lungolago di Laveno, una tappa a Mesenzana e l’arrivo a Caldé, di nuovo sulla sponda del Verbano dove poi si terrà una festa per tutto il pomeriggio. La manifestazione ha già ricevuto il patrocinio dei comuni coinvolti.

Il DGR Varese sarà presentato con una serata aperta a tutti il prossimo venerdì 5 maggio (dalle ore 21) nella bella cornice delle Officine dell’Acqua di Laveno Mombello, accanto alla stazione delle ferrovie Nord in viale Garibaldi, con il patrocinio della Camera di Commercio. Nel corso della serata si parlerà delle finalità della manifestazione, verrà svelato nei dettagli il percorso del “tour” che i motociclisti seguiranno il 21 maggio e altre chicche.

Intanto però gli appassionati della nostra zona si stanno dando da fare: l’appuntamento di Varese ha infatti già avuto l’adesione di 260 partecipanti (prima delle città italiane) e raccolto oltre 5mila euro da donare in beneficenza (solo Roma, Milano e Sassari hanno attualmente un risultato superiore).