Il libro “Intelligenza artificiale per tutti” in biblioteca a Barasso

Venerdì 5 maggio, presso la Biblioteca di Barasso, alle 20.45, viene organizzata la presentazione del libro di Gabriele Petino intitolato “Intelligenza artificiale per tutti. Perché sta già cambiando le nostre vite, e come sfruttarla al meglio senza timori”.

L’autore proverà a rispondere a diverse domande: Come funziona davvero l’Intelligenza Artificiale? Quanto “intelligente” è l’Intelligenza Artificiale oggi? Riusciremo a sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’IA per trarne un vero vantaggio e migliorare le nostre vite, senza farci travolgere o perdere il controllo?

Gabriele Petino, giornalista pubblicista che da oltre 20 anni si occupa di consulenza in ambito informatico e formazione, sia in Italia che all’estero, specializzato in strumenti e tecnologie di collaborazione aziendale, ci aiuterà a rispondere a queste domande e a fare luce sul tema.