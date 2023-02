“Intelligenza Artificiale per Tutti”, il primo libro di Gabriele Petino

È un dato di fatto che l’intelligenza artificiale (IA) si sia già stabilmente insinuata nella nostra vita di tutti i giorni, poco alla volta, senza dare nell’occhio. Molti di noi, infatti, non se ne sono nemmeno accorti.

In realtà, già da qualche anno quando prenotiamo un viaggio online, chattiamo con l’assistente virtuale del supporto tecnico per un problema su un’utenza domestica, quando scegliamo un film sulla nostra piattaforma di streaming preferita… beh, stiamo interagendo con un’intelligenza artificiale.

Per spiegare come funziona, quali sono le potenzialità di questa realtà sempre più presente nelle nostre vite Gabriele Petino, giornalista pubblicista che da oltre 20 anni si occupa di consulenza in ambito informatico e formazione sia in Italia che all’estero, specializzato in strumenti e tecnologie di collaborazione aziendale, ha scritto il suo primo libro, “Intelligenza Artificiale per Tutti. Perchè sta già cambiando le nostre vite, e come sfruttarla al meglio senza timori”.

«Per fare un po’ di luce sul tema e portare l’argomento ad un pubblico più vasto possibile, ho quindi deciso di scrivere questo libro – commenta l’autore -. Non si tratta di un manuale tecnico per scienziati pazzi o per addetti ai lavori. Almeno stavolta, lasciamo a Goldrake i “libri di cibernetica” e le “insalate di matematica”. Piuttosto, è un tentativo di guardare avanti e intuire come potrà essere il mondo che ci aspetta. Se avessi una sfera di cristallo per prevedere il futuro, mi piacerebbe trovare la risposta a una domanda su tutte: riusciremo a sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’IA per trarne un vero vantaggio e migliorare le nostre vite, senza farci travolgere o perdere il controllo? In questo saggio ci sono i miei dubbi amletici, domande, poche certezze e (mi auguro) un sacco di spunti di riflessione per ragionare su come l’intelligenza artificiale stia già cambiando il nostro mondo. È il mio primo libro, nato nell’estate del 2022 tra le montagne della Valfurva e rifinito passando per varie revisioni all’ombra del Campo dei Fiori varesino. Spero che possa rappresentare una lettura utile, la base di partenza per un ragionamento più ampio o semplicemente uno stimolo costruttivo a guardare oltre le apparenze e non dare mai nulla per scontato. Soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale».

Il libro è disponibile su Amazon in formato Kindle e stampa tradizionale a colori, a questo link: https://www.amazon.it/dp/B0BRNDX1RP