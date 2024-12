Furto all’oratorio di Albizzate: sottratta strumentazione del coro John Paul II Choir nella settimana dei concerti di Natale

Furto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre all’interno degli spazi dell’oratorio di Albizzate. Ignoti sono entrati nel magazzino dove era custodita la strumentazione musicale del noto coro John Paul II Choir e hanno sottratto diversi strumenti di valore.

La mattina seguente, i locali sono stati trovati a soqquadro. Tra la strumentazione trafugata risultano casse audio, una batteria elettronica e altri dispositivi di dimensioni ridotte ma di grande valore. Secondo una prima valutazione, i ladri sembrano aver agito con estrema competenza, selezionando con precisione solo strumenti di qualità, segno che probabilmente conoscevano bene il materiale custodito.

La situazione è particolarmente difficile per il coro diretto dal maestro Samuele Cane. “Siamo nella settimana dei concerti di Natale,” ha dichiarato Cane. Solo pochi giorni fa, il coro ha tenuto un’esibizione presso l’Ospedale Del Ponte di Varese e ora si prepara per un concerto all’auditorium di Jerago, previsto con il tutto esaurito. La perdita della strumentazione rappresenta un grave ostacolo: in questo periodo è complicato reperire e noleggiare tutto il necessario per le esibizioni.

Il coro si trova quindi a dover affrontare spese impreviste e una logistica complicata, con un’urgenza che rende il problema ancora più pressante. Il danno stimato si aggira intorno ai 5mila euro.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di identificare i responsabili del furto e recuperare il materiale sottratto.