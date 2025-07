Colonie feline, randagismo, sensibilizzazione: Albizzate rinnova la rete di protezione animale

È stata firmata venerdì 11 luglio la nuova convenzione tra il Comune di Albizzate e l’associazione Zampe Felici. Il documento, sottoscritto dal sindaco Mirko Zorzo e dalla presidente dell’associazione, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027 e definisce in modo articolato gli ambiti di intervento e collaborazione tra le due realtà.

L’accordo consolida l’impegno del Comune e di Zampe Felici nella gestione delle colonie feline, nella cura dei gatti liberi presenti sul territorio e nel contrasto al fenomeno del randagismo. In particolare, l’associazione si occuperà, in sinergia con la Polizia Locale, della segnalazione e del monitoraggio delle colonie feline riconosciute da ATS, promuovendo anche la corretta informazione alla cittadinanza. Saranno inoltre gestite, su richiesta dei cittadini, situazioni critiche legate a gatti non appartenenti a colonie registrate, anche attraverso interventi mirati e l’uso di gabbie trappola.

Un ruolo centrale è riservato alla cura delle aree verdi dedicate, come il parco di via Solferino, per il quale Zampe Felici garantirà la manutenzione ordinaria in collaborazione con l’Amministrazione. La convenzione prevede inoltre la promozione di campagne educative volte a sensibilizzare i cittadini sulla corretta gestione degli animali d’affezione, con particolare attenzione alla sterilizzazione, e sul rispetto dovuto agli animali selvatici, in quanto esseri viventi e senzienti.

Il Comune di Albizzate riconosce il valore del volontariato, impegnandosi a fornire supporto anche attraverso tesserini identificativi per i volontari e un contributo economico destinato alla gestione degli animali. Saranno inoltre promosse iniziative nelle scuole, in collaborazione con l’assessorato all’Istruzione, per diffondere una cultura del rispetto della fauna.

Il sindaco Mirko Zorzo ha sottolineato il valore simbolico e concreto della firma: «Con il nostro spirito, la nostra Amministrazione comunale, portatrice di dialogo, dopo qualche anno di distanza è bello avere recuperato questo rapporto con un’associazione che da più di dieci anni ha a cuore il tema degli animali. È un piacere per me firmare oggi questa convenzione con l’associazione Zampe Felici, che si dedica con passione e dedizione al benessere degli animali. Albizzate, negli anni, ha evidenziato la propria sensibilità verso gli animali e la loro protezione».

Alle parole del sindaco si unisce anche l’assessora Cinzia Trombino, che ha seguito da vicino l’intero iter amministrativo. «Un altro risultato concreto a favore della tutela e del benessere degli animali della nostra Albizzate – ha dichiarato –. In qualità di Assessore, ho seguito personalmente la stesura della nuova convenzione fin dai suoi primi momenti. È stato un percorso lungo, e di impegno concreto, che oggi si traduce in un atto di civiltà per la nostra comunità. Questo traguardo rappresenta molto più di un semplice documento amministrativo: è la testimonianza della sensibilità e dell’attenzione che vogliamo riservare agli animali e al loro ruolo nella nostra società».