Lega lombarda a Congresso, Romeo è il nuovo segretario. Fontana: “I nemici sono anche dentro il partito”

Si è svolto oggi, domenica 15 dicembre, il congresso della Lega Lombarda a Milano, durante il quale Massimiliano Romeo è stato eletto nuovo segretario per acclamazione. Il senatore del Carroccio e capogruppo al Senato ha subito sottolineato l’importanza del lavoro svolto sul territorio: “Se siamo arrivati fin qui è perché ce lo siamo meritato con un anno e mezzo di lavoro sul territorio.”

Romeo ha espresso rispetto per la segreteria uscente e ha lanciato un chiaro messaggio alla base: “Se vogliamo prendere un po’ della Lega delle origini, prima viene il simbolo e poi la cadrega.” Ha poi aggiunto che la militanza non può essere relegata a semplice manovalanza, lasciando le decisioni nelle mani di pochi: “Un comitato ristretto non può decidere per tutti.”

Pur riconoscendo le diversità di visione all’interno del movimento, Romeo ha auspicato maggiore collaborazione: “Ci sono sensibilità diverse ed è giusto un confronto. Dobbiamo instaurare un clima di armonia, superando le conflittualità.” Ha anche rivolto parole di stima nei confronti di Luca Toccalini e Cristian Invernizzi, sottolineando l’importanza dell’unità del partito.

Salvini: “Costruire una Lega forte in vista delle elezioni”

Dal palco del congresso è intervenuto anche il segretario federale Matteo Salvini, che ha invitato a superare i dissidi interni: “Mi auguro che anche in Lombardia, dopo questi mesi di dibattito acceso e vivace, ci sia una sintesi che ci porti alle politiche del 2027 con una Lega forte.” Salvini ha ricordato le scelte difficili compiute in passato e ha posto l’accento sulla necessità di costruire una strategia solida per il futuro.

Giorgetti: “Serve un capo e una comunità unita”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato l’identità peculiare della Lega: “Abbiamo bisogno di un capo, perché siamo diversi dagli altri partiti, e abbiamo bisogno di essere una comunità unita. Altrimenti vinceranno gli altri.”

Fontana: “I nemici sono anche dentro il partito. Resta la questione del Nord”

“I nemici della Lega sono anche dentro il partito. Se continuiamo a dire che va tutto bene, nascondiamo qualcosa sotto al tappeto”. Così ha tuonato Attilio Fontana all’ultimo congresso della Lega Lombarda. “Non possiamo chiudere gli occhi”.

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha affrontato temi cruciali per il territorio: “Il problema del Nord c’è, è sempre più presente e si ripresenterà nei prossimi mesi. Nascondere i problemi non serve: dobbiamo combattere per la Lombardia e per il Nord.” Fontana ha anche criticato alcune dinamiche interne, dichiarando: “Quando vedo certi emendamenti, mi incazzo come una bestia.”