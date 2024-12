Nuove luminarie ben visibili sulla porta di Villa Castelbarco, sede del Comune, ma anche in piazza Cavour illuminano il Natale di Casciago.

Galleria fotografica Casciago illuminata per Natale 4 di 6

Le ha volute l’amministrazione comunale per augurare buone feste a tutta la popolazione, insieme all’albero acceso in Largo De Gasperi a inizio dicembre. Chi passa davanti al Comune e nella piazza che si affaccia sulla SS394 potrà così rifarsi gli occhi grazie ai giochi di colore, ai grandi pacchetti illuminati e alle luminarie posizionate per festeggiare il Natale.