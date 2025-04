Cinque giorni di asfaltatura a Morosolo

Via Maroni a Casciago chiude nuovamente. Ma solo per qualche giorno. Partiranno lunedì prossimo (7 aprile) i lavori per l’asfaltatura della strada, a seguito del cantiere Alfa volto alla realizzazione di due nuovi tratti di fognatura.

La chiusura prevista è di cinque giorni (con riapertura venerdì 11 aprile) durante i quali sarà comunque garantito l’accesso ai residenti della via Chioso.

Gli abitanti di via Immacolata, invece, potranno accedere da via San Francesco d’Assisi. Infine, per raggiungere la ludoteca La Tana dei Curiosi, si dovrà passare da via Miralago.