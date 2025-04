Gli studenti di Villa Valerio di Casciago alla scoperta della Camargue e della Provenza

Un’esperienza indimenticabile per gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado di Villa Valerio di Casciago, appartenente all’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” di Comerio. Nei giorni scorsi, da mercoledì 26 a venerdì 28 marzo, i ragazzi hanno intrapreso un viaggio di tre giorni alla scoperta della splendida regione francese della Camargue, accompagnati dalle professoresse Marinella Nicolazzi, Carmen Giallo, Elena Cozzi e dal professor Andrea Galasso.

Il viaggio è stata un’ottima occasione per gli studenti di mettere in pratica le loro conoscenze di francese. Ad Arles, hanno visitato importanti monumenti come il teatro e l’anfiteatro romano, quest’ultimo patrimonio mondiale dell’UNESCO e cuore pulsante della Feria di Pasqua, un evento che attira migliaia di visitatori e appassionati di corrida.

Hanno inoltre ammirato la chiesa di St-Trophime, un gioiello dell’arte romanica provenzale, e i luoghi che ispirarono i celebri dipinti di Vincent Van Gogh, come il famoso caffè giallo.

La scoperta della Camargue è proseguita con la visita di Aigues Mortes, un incantevole borgo medievale perfettamente conservato e circondato da saline e zone palustri. Successivamente, lungo la strada per Saintes Maries de la mer, gli studenti hanno potuto osservare da vicino la fauna e la flora tipiche della regione: cavalli e tori camarghesi, distese di vigneti e, soprattutto, gli affascinanti fenicotteri rosa che popolano il parco ornitologico di Pont de Gau. Qui, immersi nella tranquillità della natura, hanno percorso i sentieri del parco, ammirando l’eleganza dei fenicotteri che, indisturbati, si nutrivano, si posavano e prendevano il volo a pochi metri dai visitatori.

Non sono mancate le osservazioni di aironi, garzette e cicogne che nidificano tra gli alberi. Sulla via del ritorno, il gruppo ha fatto tappa ad Avignone per visitare il maestoso Palazzo dei Papi, un imponente costruzione gotica medievale patrimonio dell’UNESCO.

Questi tre giorni intensi hanno permesso ai ragazzi di utilizzare la lingua francese in contesti reali, andando oltre l’apprendimento in classe. Ma l’attenzione alle lingue straniere non si ferma qui a Villa Valerio. Già da diversi anni, l’Istituto ha potenziato anche l’insegnamento della lingua inglese. Infatti, riparte il progetto che affiancherà un insegnante madrelingua inglese ai docenti curricolari in classe, offrendo agli studenti l’opportunità di migliorare le proprie capacità di ascolto e

produzione orale.

I docenti di Villa Valerio esprimono grande soddisfazione per l’offerta formativa proposta e si augurano di poter continuare a offrire queste preziose opportunità di crescita linguistica e culturale ai loro studenti, preparandoli al meglio per il futuro percorso di studi nella scuola secondaria di secondo grado.