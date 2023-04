Lavori sulla provinciale nel comune di Clivio, senso unico alternato

Al via i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la SP 3, strada provinciale “detta dell’Elvetia”, in Via Ermizada nel Comune di Clivio (dalla prog. Km 15+300 alla prog Km 15+550 circa).

La provincia di Varese istituirà: il limite massimo di velocità di 30 km/ora e un senso unico alternato della circolazione stradale nell’area interessata dai lavori dal 26 aprile 2023 fino al 28 aprile 2023 compresi.