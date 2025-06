“Una fontana per Clivio” realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Frattini di Varese

Gli studenti del Liceo Artistico Angelo Frattini di Varese hanno completato il PCTO, ovvero Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, con il Comune di Clivio: le classi 4^C e 5^C hanno recentemente concluso un progetto ambizioso, che ha coinvolto il Sindaco Giuseppe Galli, il Vicesindaco Matteo Amisano, l’Ufficio Tecnico con l’Architetto Sarzani e il Geometra Catella, avvalendosi del prezioso supporto e della guida della Prof.ssa Deborah Lonardi, consigliera comunale di Clivio e della Dirigente Anna Maria Bruno.

Da questa preziosa collaborazione è nato il progetto “Una Fontana per Clivio”: i giovani allievi si sono cimentati nella riqualificazione di un’area urbana, sperimentando dinamiche reali del mondo lavorativo.

L’iniziativa mirava alla riqualificazione dell’area antistante la palestra Limax, comprendente la fontana sulla strada principale del paese, l’area parcheggi e una zona verde. Gli studenti, accompagnati dai docenti tutorMaria Claudia Laratta , Valerio Marcello Parola, Leone Benigna, Cecilia Cossignani e Piervanni Falchi, hanno effettuato rilievi e sopralluoghi prima di avviare la progettazione degli spazi. Successivamente, suddivisi in gruppi, hanno elaborato diverse proposte da sottoporre all’Ufficio Tecnico del Comune.

Alla conclusione del progetto, l’Ufficio Tecnico ha esaminato 13 progetti per decretare i vincitori. Il primo posto è stato assegnato al gruppo “NIMA”, composto dagli studenti Ilaria Dosi, Nicolas Bottoni, Alessio Frison e Mattia Ghielmi. La loro proposta si è distinta per l’approfondita analisi di tutti gli spazi da riqualificare e per la concreta fattibilità dell’idea progettuale legata alla fontana. Tuttavia, l’Ufficio Tecnico ha precisato che alcuni spunti tra i progetti presentati potrebbero essere presi in considerazione.

Tutti i progetti hanno contribuito con soluzioni innovative e originali alla riqualificazione dell’area. A coronare l’eccezionalità di tutto il percorso, la premiazione si è svolta durante l’Agorà, presso il Museo del Tessile di Busto Arsizio, in un’occasione speciale organizzata dalla Prof.ssa Lonardi, referente esterna del percorso di PCTO. Durante l’evento, sono intervenuti esperti e maestranze di alto livello, tra cui l’ingegnere e consulente scientifica della NASA, Amalia Finzi.

Questo progetto rappresenta un chiaro esempio di alternanza scuola-lavoro di grande valore che offre agli studenti l’opportunità di confrontarsi con realtà istituzionali e professionali concrete.