Per Elena Carraro a Lonate arrivano i “big” di Fratelli d’Italia

A Lonate Pozzolo si muoveranno anche i big del centrodestra, a sostegno della candidatura a sindaco di Elena Carraro. Se infatti il calendario di appuntamenti di “LeAli per Lonate” prevede appuntamenti anche questa settimana, il clou della campagna elettorale – almeno per ora – è la presentazione della lista con parlamentari e consiglieri regionali di Fratelli d’Italia (nella foto: Carraro con il vice designato, Andrea Colombo di FdI).

Andiamo per ordine. Domenica 30 aprile, come già nelle settimane scorse, ci sarà un gazebo in piazza. Il 5 maggio invece alla sede del centro anziani si parlerà di Pnrr.

L’8 maggio al monastero di San Michele invece sarà appunto il momento della presentazione dei candidati consiglieri. Una serata che vedrà in campo i p”pesi massimi” di Fratelli d’Italia a sostegno della lista unitaria: ci saranno Andrea Pellicini, il signore dell’Alto Milanese Mario Mantovani, l’assessore regionale alla cultura Francesca Caruso, il vicepresidente della Regione Alparone, i consiglieri regionali Luigi Zocchi e Giuseppe De Bernardi Martignoni, gli onorevoli Mascaretti e Paola Frassinetti.

Due giorni dopo, 10 maggio, sempre al Monastero h 21:00 si parla di sicurezza.

Infine il 12 maggio la grande festa di chiusura al Cerello, dalle 19.