Porte aperte alla scuola SSML di Varese

Appuntamento per giovedì 27 aprile alle ore 14.30 per conoscere da vicino la scuola e provare a vivere in prima persona l’esperienza formativa dell’istituto universitario varesino

La Scuola Superiore di Mediazione Linguistica è da oltre trent’anni presente sul territorio Varesino. L’attività è iniziata nel 1989 come Istituto Linguistico Superiore per Traduttori ed Interpreti, ed è stata autorizzata nel 2003 da MIUR al rilascio di Lauree in Mediazione Linguistica.

Lo staff dell’Istituto, in occasione dell’incontro con gli studenti delle scuole superiori di Varese, presenterà, in collaborazione con Docenti e Studenti, l’organizzazione didattica in previsione del prossimo anno accademico 2023-24, quindi: piani di studio in attivazione, Erasmus+, Seminari/Webinar, Borse di Studio e molto altro.

Quest’anno la SSML di Varese ha deciso di istituire, oltre alle Borse di Studio che vengono promosse con Bando Regionale, una Borsa di Studio interna per uno studente meritevole che si immatricolerà entro il 30 maggio 2023. Il bando di concorso verrà consegnato in occasione dell’open day e poi pubblicato sul sito istituzionale nella giornata di venerdì 28 aprile 2023.

Verrà presentata, inoltre, un’importante novità: è stata riconosciuta da Unesco Chair in Global Health and Education una speciale partnership per la ricerca e l’innovazione.

Questa speciale collaborazione che Unesco ha voluto allacciare con SSML di Varese, oltre a portare indiscusso lustro all’Istituto, sarà incentrata sul ruolo dell’Educazione e della Salute. Parlare di Educazione vuol dire estendere il prezioso compito delle Scienze della Mediazione Linguistica all’Educazione Prenatale, Perinatale, Pre-Scolare, Scolare, Pre-Universitaria, Universitaria, fino all’Educazione della Dignità della Cura Olistica; la preziosa Professionalità del Mediatore Linguistico in questi paradigmi Esistenziali è di fondamentale importanza.

Verrà organizzato, il prossimo anno, a termine del percorso di ricerca, un convegno di alto profilo con il patrocinio UNESCO Chair in Global Health and Education e promosso da SSML di Varese in ambito della Filosofia delle Scienze Linguistiche.

Temi fondamentali del convegno che vedrà la partecipazione di importanti esperti nella Mediazione e nella comunicazione, sarà incentrato sull’Ontologia della Mediazione; quest’ultimo è il termine fondamentale e rappresentativo del difficile ed importante ruolo che svolge un mediatore linguistico altamente specializzato e formato come i laureati di SSML di Varese. Non solo perfetta conoscenza delle lingue ma anche un’adeguata formazione in diritto, economia, antropologia, sociologia, letteratura, linguistica italiana e generale, ed informatica.

Responsabile della ricerca, la Prof.ssa Luisella Magnani, già docente di linguistica generale presso SSML di Varese, in collaborazione con il team di sviluppo formato dai docenti Proff. Edoardo Fregoso e Marco Filimberti, Docenti di diritto comparato ed internazionale, si sta focalizzando sul progetto, i cui temi fondamentali, al termine della ricerca, verranno esposti nella sensibilità e preziosità dei loro dettagli in un incontro con studenti e docenti dell’Istituto.

Per partecipare all’open day è necessario compilare i moduli che troverete consultando il sito, cliccando sul riquadro “iscrizione open day” e compilando il form seguendo le indicazioni.

CONTATTI

SSML di Varese

Via Cavour, 30 21100 Varese

Tel: +39 0332 237 304

Cel: +39 331 7256800

Mail: info@ssml.va.it