Prognosi riservata per il 69enne travolto a Gallarate

È ricoverato in ospedale a Legnano, in neurochirurgia, il 69enne travolto domenica notte in via Varese, a Gallarate.

L’uomo ha un ematoma cerebrale e ha riportato una frattura delle orbite: la prognosi è riservata.

Il 69enne è stato investito all’altezza del passaggio pedonale all’altezza dell’incrocio con via Statuto, rione Cajello: è stato colpito e sbalzato da una motocicletta in transito.

Anche il motociclista è rimasto ferito e domenica sera era in condizioni delicate: sbalzato ad oltre venti metri, era poi arrivato a Legnano cosciente, è stato sottoposto ad una Tac. Non sono stati diramati ulteriori aggiornamenti sulla prognosi.

Sull’incidente indaga la Polizia Stradale di Milano, intervenuta domenica sera perché le altre forze dell’ordine erano impegnate in altri interventi (la Polizia Locale ad esempio in altro incidente a Madonna in Campagna, meno grave).