A Castiglione Olona si aprono le porte della Collegiata segreta

In occasione della manifestazione “Tra arte e degustazione“, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Castiglione Olona, sabato 20 maggio il Museo della Collegiata prolungherà l’apertura fino alle ore 21. Nell’ambito dei festeggiamenti per i 600 anni, offrirà inoltre cinque appuntamenti esclusivi, riservati a gruppi ristretti, per un percorso guidato negli ambienti più remoti della Collegiata, di norma non aperti al pubblico.

Si entrerà nella sacrestia cinquecentesca, si scenderà in cripta e poi si salirà verso gli spazi più alti della Collegiata: un percorso suggestivo, quasi labirintico, ma arioso, grazie alle tante aperture che regalano bellissimi scorci sullo storico borgo. Si attraverserà l’appartamento ricavato nel Settecento sopra alla navata destra della chiesa. Si camminerà accanto e sopra alle volte affrescate da Masolino per raggiungere il primitivo luogo in cui era custodito il tesoro della Collegiata. La successione delle volte della navata centrale, viste da sopra, con l’argano che movimenta il grande lampadario fiammingo che pende in Collegiata, concluderà una visita ricca di scoperte.

Al termine di “Collegiata segreta” i visitatori potranno essere accompagnati nella vigna della Collegiata, sui ronchi in cui nel 2015 è tornata la vite grazie alle cure di Francesco Nutricati.

Le visite sono programmate per le ore 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30 – 19.30. Punto di partenza Museo della Collegiata, Nuova Scolastica (Via cardinal Branda 1).

Prenotazione obbligatoria (max 8 persone per turno), inviando una mail a eventi.collegiata@gmail.com

Le visite sono riservate a maggiori di 14 anni. I sottotetti presentano alcuni passaggi che richiedono scarpe comode.

Costo: 15 euro a persona (ingresso e visita)