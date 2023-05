A Laveno Mombello il weekend è Kawasaki, ecco gli eventi aperti al pubblico

Tutto pronto a Laveno Mombello per l’evento Kawasaki che ha scelto il golfo del Lago Maggiore per celebrare alcuni dei suoi anniversari più importanti organizzando per appassionati e visitatori un fine settimana all’insegna di adrenalina, sport, divertimento e musica.

Agli appassionati delle due ruote Kawasaki metterà a disposizione la sua gamma di moto per due giorni di test drive. Per poter usufruire di questa incredibile opportunità, da vivere in solitaria o in compagnia di un passeggero, è necessario presentarsi muniti di patente in corso di validità e abbigliamento tecnico protettivo (sia per il guidatore che per il passeggero). Il test si svolgerà su percorsi studiati ad hoc, in piccoli gruppi, al seguito di un apripista Kawasaki.

In piazza Caduti del Lavoro, saranno esposti i Jet Ski Kawasaki, di cui decorre il 50°anniversario, e i 4 wheel Kawasaki, a testimonianza della varietà dei modelli realizzati dal marchio. Nell’area di parcheggio di via Gaggetto sarà possibile partecipare a delle sessioni di guida sicura, organizzate da Kawasaki in collaborazione con la Scuola Corsetti. Gli appassionati di sport potranno sfidarsi a beach volley nei campi allestiti nell’area verde Gaggetto per poi concludere godendosi il tramonto e una serata di musica e divertimento con Monster Energy, partner ufficiale e title sponsor del Kawasaki racing Team, che per l’intero week end, a partire dalle 17.00 e fino alla chiusura dei campi, trasmetterà la sua energia attraverso un Dj Set esclusivo e tanti cocktail studiati ad hoc per l’occasione.

I campi da Beach Volley saranno aperti sabato 27 maggio dalle 09.00 alle 22.00 e domenica 28 maggio dalle 09.00 alle 20.00. L’utilizzo dei campi è gratuito previa prenotazione che potrà essere effettuata al link https://beachvolleykawasakibigcelebration.eventbrite.it.