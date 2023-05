A Malnate una domenica tra salute, benessere e solidarietà in ricordo di Barbara

Domenica 14 maggio in piazza delle Tessitrici a Malnate si terrà la “Giornata della Salute e della Prevenzione”, organizzata dalla “Consulta Comunale Salute, Sanità e Benessere” che vedrà la partecipazione di associazioni, Enti, Ordini e professionisti schierati per offrire attività di educazione alla salute a favore della cittadinanza. Numerose saranno le postazioni allestite dalle realtà locali che forniranno visite gratuite e informazioni sull’importanza della prevenzione in tema di salute. L’evento si svolgerà in collaborazione con la Fondazione Ascoli e “Sorridi con Barbara” che sarà presente con stand e attività ludiche- ricreative. Barbara era una ragazza solare, scomparsa a 23 anni dopo aver combattuto per quasi sette anni contro la leucemia linfoblastica acuta.

Nel dettaglio il programma si apre alle 10 di domenica mattina con lo spettacolo di bolle di sapone e i coloratissimi palloncini di Stefano animazioni e eventi. Alle 10.30 il Vespa club Malnate propone un giro in Vespa per tutti gli appassionati della due ruote e per i più piccoli uno speciale percorso MiniVespe Bimbi. A seguire apertura dello stand gastronomico con Proloco Malnate e “Gli amici di Sorridi con Barbara” e la Birra dei Patrini Malnate e CISV, condita da intrattenimento e laboratori. Tantissima musica poi nel pomeriggio, con il djset, il laboratorio musicale del Corpo filarmonico cittadino e le letture e Giocomusica di Nati per leggere e Nati per la musica. E dopo un’originale sfilata di moda in collaborazione con People Boutique e diverse attività di Malnate, il concerto alle ore 18 della MDF Band a chiudere la manifestazione sponsorizzata da Immobiliare Bonne Vie e altre importanti realtà.

L’intero ricavato della Festa sarà devoluto a “Fondazione Giacomo Ascoli” a sostegno dei progetti di ricerca capaci di rendere sempre più efficaci le cure contro il cancro infantile.

Sarà possibile inoltre effettuare visite senologiche presso il Consultorio di Malnate dove si metteranno a disposizione i volontari del progetto patrocinato da ATS Insubria e ASST Sette Laghi “Continua ad amarti, regalati una visita al seno”.

«Questo – spiega il sindaco Irene Bellifemine – è un percorso che è stato intrapreso dall’Amministrazione Comunale che, dopo la pandemia da Covid 19, ha ulteriormente posto in risalto l’importanza della rete territoriale delle associazioni che si occupano di sanità, socio-sanitario e sociale. Dopo alcuni incontri preparatori, lo scorso giovedì 4 maggio la Giunta comunale ha ratificato gli atti costitutivi della Consulta Comunale Salute, Sanità e Benessere. Compito del Presidente Luca Croci e della Vice-Presidente Antonella De Micheli è quello di coordinare le diverse realtà locali per fornire alla cittadinanza sia una risposta sempre più aderente alle varie necessità sanitarie e socio-sanitarie sia spunti di riflessione ed approfondimento sulla materia. Infatti, oltre la giornata della Salute sono previsti due importanti incontri. Il primo il 17 maggio, alle ore 17.30 presso Salone Estense dal tema “L’applicazione della Riforma, quali strategie per il distretto di Varese” che vedrà la presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, oltre al direttore di ATS Lucas Maria Gutierrez ed il Commissario Straordinario di ASST Sette Laghi Giuseppe Micale. il Secondo, il 31 maggio, presso l’Aula Magna delle scuole medie di Malnate dal tema: “La riforma della non autosufficienza” dove Michele Assandri di Anaste approfondirà i punti di forza e debolezza della Legge Delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane».

Diverse le realtà presenti per l’occasione: ANDI ( Associazione Nazionale Dentisti Italiani), SISM ( Segretariato Italiano Studenti di Medicina), OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche), CIVES Varese (Coordinamento Infermieri Volontari Emergenze Sanitarie), La Residenza, Il Centro Impresa Sociale, Don Gnocchi, SOS Malnate, La Finestra, AVIS Malnate, Città delle Donne, Fondazione Malnate, CAOS, Ama il tuo Cuore, Ottica Benzoni, Agorà 97, Progetto Udire, Studi Furini Orientamenti per il Ben-essere, Nati per Leggere.