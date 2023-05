A Varese una serata sui disturbi alimentari con Azione

Azione Provincia di Varese promuove una serata di approfondimento dal titolo “Alimentare il futuro. L’emergenza sanitaria e psicologica dei disturbi alimentari: comprendere e dare risposte”, che avrà luogo giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 20:45, presso la Sala Montanari a Varese. Interverranno il Direttore Sanitario della “Residenza Gruber”, psichiatra e psicoterapeuta Michele Rugo e lo psicologo e ricercatore Matteo Fabris, oltre che la Senatrice Giusy Versace e l’Onorevole Fabrizio Benzoni, di Azione.

I disturbi alimentari sono incrementati dopo la pandemia del 30% e restano la patologia psichica più diffusa tra gli adolescenti e i giovani adulti. Il Servizio Sanitario Nazionale manca ancora oggi di regole e strumenti, nonostante l’emergenza in corso. L’incontro vuole indagare il fenomeno, raccontare l’esperienza delle persone che ne soffrono e dei loro familiari, proporre alcune riflessioni in merito ai bisogni di cura ancora insoddisfatti e ipotizzare interventi migliorativi ed efficaci in termini di politica sanitaria, grazie anche al contributo degli esperti.

Fin dalla sua nascita, Azione ha individuato nella sanità e nell’educazione due temi portanti per il Paese. Questo evento intende confermare il nostro impegno e rilanciare una fase di dialogo con le associazioni, gli enti e tutti gli operatori competenti presenti nel nostro territorio per immaginare un’alleanza multidisciplinare a sostegno delle persone e delle famiglie che affrontano questi disturbi nel nostro territorio.

Chiunque volesse contribuire in proposito con idee e proposte può trovarci ai nostri recapiti ufficiali.