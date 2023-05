Alla Galleria Boragno il libro “Come l’asperula che cresce tra le rocce”

Presentazione del libro “Come l’asperula che cresce tra le rocce” di Nicoletta Di Noia, pubblicato da Rossini Editore. L’autrice, insegnante in pensione con la passione per la letteratura, vive in Lombardia da oltre 50 anni ma è nata in Campania, dove torna appena può. Il suo romanzo d’esordio prende spunto da una storia vera.

L’incontro sarà presentato da Lara Scandroglio e accompagnato dalle letture di Luana Facchetti.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.