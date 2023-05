Angelo, il mito che a 89 anni corre in salita e dà la biada ai ragazzini

L’ultima l’ha fatta domenica scorsa a Luino, una cronoscalata che da anni oramai è appuntamento fisso che pre la stagione dei corridori in montagna: all’arrivo quarantenni con la lingua di fuori che osservavano le fattezze di questo uomo magro, scolpito dal tempo, arrivato in cima senza batter ciglia. Angelo Cerello, all’attivo 89 primavere è il mito vivente della Atletica 3V che ad ogni gara lo celebra come si merita.

Originario di Ghemme, in provincia di Novara, possiamo definirlo come un corridore insubrico, fa parte della società sportiva di Cittiglio e com testimoniato il successo di domenica si allena e corre spesso e volentieri anche in territorio Lombardo. Il via l’ha dato il sindaco di Luino Enrico Bianchi di persona: ha abbassato la bandierina alla partenza della Chrono San Martino, giunta alla 7a edizione.

Si tratta di una gara tanto breve quanto impegnativa, una vera e propria “sparata” di meno di 3 km che, attraverso i sentieri boschivi, porta dalla frazione di Voldomino fino alla chiesa di San Martino, nel comune di Montegrino.

Più di 300 metri di dislivello positivo per una salita che, a parte un breve tratto pianeggiante dopo circa 1 km di gara, non molla mai. E lui, Angelo, era lì in prima fila, ed è arrivato, dritto come un fuso, fino in cima col suo pettorale numero 42.

Classifica? Ma quale? La Chrono è sua, e lo sanno tutti. Obiettivi per la prossima stagione? «Fare la maratona di Roma in meno di 6 ore». Solo pensarlo, è una vittoria.