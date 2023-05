Bengala, il nuovo album dei rapper Egreen e Attila

Esce ufficialmente oggi venerdì 5 maggio “Bengala” il joint album del rapper di Busto Arsizio Egreen e Attila, due protagonisti della scena rap e di quella dance hall italiana, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Era il 2017 quando i due artisti diedero vita ad un clash di stili da sempre legati tra loro rendendo omaggio al disco “Da Shinin” degli Smiff n Wessun prendendone in prestito le strumentali per realizzare “Bengala” nella sua versione unofficial e oggi finalmente il progetto rivede la luce in una veste ufficiale. Egreen e Attila hanno dato vita insieme ad un disco senza tempo che dopo anni suona ancora attuale per merito anche del produttore J.O.D. che si è occupato del compito per niente semplice di mettere le mani sul tappeto sonoro rendendo giustizia ad una perla discografica che sarà questa volta accessibile a chiunque e distribuita nei canali che merita. L’album “Bengala” – impreziosito inoltre dall’inedito “Watch dis” uscito oggi – mette in chiaro ancora una volta il feeling e l’energia che scorre tra Egreen e Attila al microfono.

Queste le parole dei due artisti, Egreen: “Sono felice che dopo 6 anni, l’anacronismo di questo progetto e il fatto che non sia mai stato caricato sulle piattaforme, ci abbia dato l’opportunità di ridargli vita con delle strumentali inedite di J.O.D che grazie al suo gusto e sensibilità sono state cucite su misura alle atmosfere della prima versione. Attila è il campione indiscusso della dancehall italiana. È il migliore. Questa per me è musica seria e importante senza tempo”.

Attila: “Ogni anno da 5 anni quando si avvicinava il giorno in cui abbiamo fatto uscire il mixtape Bengala, c’è sempre stato qualcuno che mi chiedeva perché non fosse disponibile online e un po’ rosicavo. Con Egreen c’è stima e rispetto, abbiamo due approcci completamente diversi al metodo, ma il risultato ha la stessa energia e voglia di spaccare tutto. Veniamo da due mondi che si sono sempre intrecciati, e un disco così ne è la dimostrazione”.

“BENGALA”, l’album ufficiale di EGREEN e ATTILA esce oggi venerdì 5 maggio su tutte le piattaforme digitali.