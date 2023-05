Come avere certezza del valore dei propri gioielli

Indossare degli accessori permette di completare il nostro outifit. Oggi ci sono tante tipologie di gioielli che sono in grado di darci sicurezza, di valorizzare alcuni punti della nostra bellezza. Però è vero che quando si comprano dei gioielli si vuole avere la certezza di acquistare qualcosa di buono, che sia di un certo valore economico.

Purtroppo siamo inondanti da prodotti in acciaio che costano più del loro reale valore economico. I giovani sono spesso ingannati dalle pubblicità, ma anche per loro il vento sta cambiando. La perdita del potere di acquisto sta rendendo i consumatori, tutti, molto più attenti a quel che comprano.

Quando si parla di gioielli e pietre preziose persino i giovani iniziano a preferire dei prodotti che siano appunto di qualità, di valore e con la presenza delle giuste certificazioni.

ESSERE SICURI DEL VALORE DEI GIOIELLI

Il gioiello si chiama in questo modo perché si pensa ad una “gioia”, cioè ad un materiale prezioso che rappresenta un valore economico preciso e che rimane tale nel corso degli anni. Il gioiello, per definizione, deve essere costituito di metalli preziosi e di pietre preziose. Ci sono poi i prodotti in acciaio che però contengono comunque delle pietre preziose.

Diamo dei consigli per quanto riguarda gli acquisti. Come si può essere sicuri di comprare un gioiello che sia di un buon valore economico? Meglio non fidarsi solo ed esclusivamente di insegne in cui c’è scritto: gioielleria. Non funziona in questo modo.

Quando si parla di oro debbono essere presenti i carati. L’oro che è degno di essere comprato è quello 18 carati (dove è possibile trovare la sigla 750) oppure 24 carati (con sigla 999). Questi sono appunti leghe in oro che hanno un minimo di inquinamento di altri metalli, dunque il loro valore rimane invariato nel corso degli anni.

Scendendo nella qualità dell’oro, magari optano per alcune nuove leghe, come l’oro rosa oppure quello blu, si hanno dei gioielli che vengono svalutati. L’oro rosa, ad esempio, contiene rame che non è un metallo prezioso. Dunque è bene prestare attenzione a questi elementi che sono importanti nel settore gioielleria.

Scegliere le tue pietre preziose

Per quanto riguarda le pietre preziose dovete sapere che anch’esse, nel mondo dei preziosi, hanno una loro certificazione. Quando si comprano dei diamanti o pietre similari, il gioielliere deve rilasciare la certificazione di gemmologia. Praticamente si tratta di valutare il taglio, i carati e le caratteristiche che rendono preziose la pietra.

In assenza di questo certificato, allora sappiate che la gemma non vale nulla. Lo si può perdere, questo capita, è se vi succede dovete chiedere una valutazione, presso un orafo o laboratorio di gioielleria, in cui possiate avere una nuova certificazione. Questo mantiene inalterato il valore e la sicurezza di aver acquistato un prodotto di ottima qualità.

Quanto poi volete rendere molto più prezioso un gioiello di famiglia potete anche far montare e incastonare altre pietre preziose, quelle che più vi piacciono. Basta che seguite i consigli dati per quanto riguarda appunto la certificazione e le valutazioni delle gemme o pietre preziose.