Commemorata a Varese la battaglia risorgimentale di Biumo: è il 164esimo anniversario

L’Associazione Varese per l’Italia 26 maggio 1859 ha celebrato anche quest’anno l’anniversario della Battaglia di Biumo con il tradizionale corteo che si è dispiegato da Piazza Cacciatori delle Alpi a Piazza del Podestà in un abbraccio tricolore che ha colorato le vie del centro cittadino.

Per la sua 164esima edizione si sono riunite associazioni d’arma e combattentistiche tra le quali Alpini del Gruppo di Varese, Associazione Combattenti e Reduci,Crocerossine, Aviazione, Associazione di Mutuo Soccorso, Gruppo Bosino, Assoarma, Autieri e molte autorità, tra cui il prefetto Salvatore Pasquariello,il sindaco di Varese Davide Galimberti, il vice sindaco Ivana Perusin e la madrina Paola Bassani vedova Valcavi.

La cerimonia è stata accompagnata dal suono degli ottoni dei corpi musicali della Banda Giuseppe Verdi di Capolago e dal Corpo Filarmonico di Malnate, che hanno raggiunto Piazza del Garibaldino, dove è stato suonato l’Inno di Mameli dedicandolo alle popolazioni di Emilia e Romagna colpite tragicamente dall’alluvione.

Il presidente del sodalizio Luigi Barion ha ricordato i soci fondatori scomparsi Angelo Monti, Ambrogio Vaghi e Giovanni Valcavi, primo presidente, assidui e fattivi animatori nell’ambito associativo. E’ stato poi consegnato al prefetto di Varese Salvatore Pasquariello il guidoncino dell’associazione, in segno della sua costante partecipazione che dà particolare lustro agli eventi organizzati da Varese per l’Italia.

Attimi di profonda commozione alla deposizione di una corona d’alloro ai piedi del garibaldino in onore dei caduti delle Guerre Risorgimentali, con sottofondo della Leggenda del Piave. In seguito il professor Robertino Ghiringhelli, oratore ufficiale, noto e apprezzato storico delle vicende cittadine, ha ricordato brillantemente ed in modo accattivante i fatti gloriosi di quel 26 maggio 1859

che videro tutta la cittadinanza varesina acclamare entusiasticamente l’arrivo

del liberatore Giuseppe Garibaldi.

Gran finale alle note trascinanti delle due fanfare che hanno dato sfoggio della loro bravura con grande piacere e gradimento della numerosa cittadinanza bosina presente.