“Donne sui tacchetti”: a Fagnano Olona si parla di calcio femminile con Alice Pignagnoli

Venerdì 12 maggio (ore 19) alle scuole “Fermi” la presentazione del volume “Volevo solo fare la calciatrice” con la ex portiere di Torres e Milan, paladina dei diritti delle giocatrici

Nata a Reggio Emilia, con una parentesi a inizio carriera anche dalle nostre parti (con il Tradate Abbiate), ha giocato oltre 250 partite tra Serie A e B, vinto uno scudetto e una supercoppa con la maglia della Torres e vestito maglie del calibro di Milan e Napoli. Alice Pignagnoli di professione fa la calciatrice e di ruolo fa il portiere e ha iniziato a giocare ben prima della recente ondata di interesse per il calcio femminile.

Quando decise di scendere in campo – lei è nata nel 1988 – i pregiudizi erano ancora forti verso questo sport declinato in rosa e di questo parlerà venerdì 12 maggio (dalle ore 19) a Fagnano Olona. Pignagnoli interverrà nell’aula magna delle scuole “Fermi”, intervistata dalla giornalista Mariella Lamonica, per presentare il suo libro “Volevo solo fare la calciatrice”. (foto: da Instagram)

Nel volume Pignagnoli parla anche di un evento che la ha riguardata in prima persona e che, suo malgrado, l’ha portata al centro delle cronache nazionali. Nel 2022, dopo aver scoperto di essere incinta per la seconda volta (la prima nel 2020: il Cesena le rinnovò il contratto quando era al 7° mese, lei rientrò in campo a 100 giorni dal parto) decise di interrompere l’attività. La sua squadra, la Lucchese, la escluse dalla rosa e lei denunciò con forza l’accaduto: ne seguì una lunga vicenda mediatica che ebbe riflessi anche nella politica nazionale con un intervento da parte di Laura Boldrini.

La storia di Alice Pignagnoli si inserisce perfettamente nel progetto “Donne sui tacchetti”, voluto dall’assessorato allo sport del Comune di Fagnano Olona e intenzionato a combattere stereotipi e pregiudizi di genere in ambito sportivo e calcistico. Un obiettivo che andrà centrato attraverso cultura, divulgazione e formazione: la serata di venerdì 12 è solo uno dei primi passi.