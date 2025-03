Ad Azzio fa tappa la grande storia del ciclismo varesino

Venerdì 14 (ore 20.45) nella sala polivalente di via Cadorna la presentazione del libro di Sergio Gianoli “Varese pedala”. Tra gli ospiti Beppe Fezzardi

Si parla di ciclismo nel cuore di quella Valcuvia che ha offerto allo sport del pedale strade e salite perfette per allenarsi ma anche corridori in grado di farsi notare nel gruppo dei “pro”.

Venerdì 14 marzo il salone polivalente di Azzio – in via Cadorna, 1 – ospita la serata di presentazione del volume “Varese Pedala”, scritto dal giornalista specializzato Sergio Gianoli e dedicato alla lunga e proficua storia del ciclismo di casa nostra. Insieme all’autore sono annunciati alcuni ospiti tra cui Beppe Fezzardi, uno dei pochi varesini in grado di vincere (era il ’62) la Tre Valli.

La serata rientra nel ciclo “Incontri d’Autore”, è organizzata dalla Pro Loco di Azzio e ha il patrocinio dei comuni di Azzio e Orino. Tra le collaborazioni ci sono quelle con la S.C. Alfredo Binda, con il Panathlon Varese e con l’associazione Tre Valli Varesine.