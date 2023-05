Evade dai domiciliari per fare la spesa a Induno Olona e viene ri-arrestato

Evade dagli arresti domiciliari per fare la spesa e ci torna per mano dei Carabinieri. Il fatto è accaduto lunedì 22 maggio a Induno Olona dove i militari hanno arrestato un uomo di 47 anni, ovviamente già conosciuto alle forze dell’ordine per il suo passato.

Al momento del fermo l’uomo è stato trovato con carne e generi alimentari contenuti in un sacchetto del supermercato dove si era recato per fare acquisti. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Varese ed è stato convalidato dal giudice dove l’imputato è comparso in rito direttissimo. Il provvedimento del giudice ha riportato il pregiudicato ai domiciliari.