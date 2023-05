Ferito da un’arma da fuoco a Dairago, soccorso un 42enne

Un uomo è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco sparato nel posteggio di un bar a Dairago. Il fatto è accaduto dopo la mezzanotte tra sabato 20 e domenica 21 maggio in piazza Giuseppe Mazzini. Con lui, la compagna, 41enne, che è illesa.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l’automedica e la Croce Rossa di Legnano. L’uomo, un 42enne incensurato residente in zona, riverso a terra è stato quindi portato, in codice giallo, al pronto soccorso a Legnano. Il 42enne riportato una frattura al femore distale composta e non è in pericolo di vita. L’autore del fatto si è poi allontanato.

I militari dell’Arma hanno trovato e repertato un bossolo cal. 9 x 21. I Carabinieri di Legnano e del Nucleo Investigativo di Milano stanno indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e definirne responsabilità e motivazioni.