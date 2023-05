Fermato per un controllo e tradito dal telefono, 24enne arrestato per spaccio a Busto Arsizio

Fermato dai Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio sulle rampe di ingresso della superstrada 336 per un controllo è finito in manette per spaccio di stupefacenti. Il giovane albanese di 24 anni, in Italia da qualche mese, non faceva molto per nascondere l’attività di spaccio che portava avanti a Cassano Magnago e dintorni.

Una volta fermato dai militari è apparso piuttosto nervoso mentre uno dei due telefonini in suo possesso veniva bersagliato di chiamate e messaggi dai contenuti piuttosto chiari, inoltre la presenza di alcune tracce di cocaina nella vettura hanno insospettito la pattuglia che ha deciso, così, di estendere la perquisizione anche all’abitazione dove sono stati trovati circa 50 grammi di cocaina e altrettanti di marijuana, bilancino di precisione, un quaderno che riportava una sorta di libro mastro dello spaccio e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Per il giovane, dunque, è scattato l’arresto mentre la donna che era con lui è stata rilasciata. Da valutare, poi, la posizione delle due persone che vivrebbero nello stesso appartamento di Cassano Magnago.

Questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Busto Arsizio, difeso dall’avvocato Barbara Mineo, per il processo con rito direttissimo che si è concluso con la richiesta del termine a difesa.