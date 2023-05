Grandine e allagamenti sul Lago e in Ticino. Danni al parco di Swissiminatur

Allagamenti, frane e decine di chiamate ai vigili del fuoco. Nella serata di ieri e anche nella notte, una intensa ondata di maltempo ha interessato diverse zone a sud delle Alpi, dall’Alto Varesotto alle rive del Lago Maggiore fino al Canton Ticino.

Temporali e grandinate, anche di forte intensità, hanno colpito il Verbano e alcune aree del cantone svizzero. Chicchi di ghiaccio, anche della dimensione di alcuni centimetri, hanno provocato localmente dei danni soprattutto nei luoghi dove la tempesta è stata più forte. Nel Verbano Cusio Ossola si segnalano le conseguenze di un fulmine che si è abbattuto sulla chiesa di Boleto a Madonna del Sasso andando a danneggiare il campanile e il tetto dell’edificio. Allagamenti e problematiche legate al temporale sono state segnalate anche a Verbania, a Intra e a Pallanza in particolare.

In Ticino, come si può vedere dalle foto diffuse questa mattina da Swissminiatur, il parco della Svizzera in miniatura ha riportato diversi danni ai modellini, proprio a causa delle avverse condizioni meteo. Un violento temporale con intensa grandinata (sono stati segnalati chicchi grandi come palline da pingpong) si è abbattuto infatti sulle rive del Ceresio (nella zona di Bissone-Melide) e nel Malcantone.

Permangono dunque le condizioni di instabilità che hanno contraddistinto le scorse settimane con particolare frequenza dei fenomeni temporaleschi pomeridiani e serali.

Foto di MeteoSvizzera