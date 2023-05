Il centrodestra: “Verderio è una costola di Uniti e Liberi”

«Immobilismo amministrativo e politico»: così il centrodestra di Lonate Pozzolo definisce il quinquennio dell’amministrazione di Nadia Rosa. Il giudizio arriva il giorno dopo il dibattito all’oratorio, che è stato movimentato soprattutto nel finale.

«La lista LeAli per Lonate, vuole esprimere il suo ringraziamento a Don Gianbattista e alla comunità pastorale per l’ottima organizzazione della serata di confronto dei quattro candidati sindaci di Lonate Pozzolo» dice la nota di LeAli per Lonate. 1noltre, vogliamo ringraziare la cittadinanza lonatese per l’enorme partecipazione, dimostrando così la grande attenzione che la comunità ha verso le vicende politiche del proprio paese».

Dopo i ringraziamenti, la valutazione critica dei competitor. «Non possiamo non esprimere la nostra profonda delusione riguardo alla pochezza nella presentazione del candidato Verderio. Il suo intervento è stato caratterizzato da un continuo sviolinamento dell’attuale amministrazione, ancora in corsa in questa campagna elettorale e da manifestazioni di risentimento verso Lega e Regione Lombardia». Per il centrodestra è la conferma di «ciò che già si intuiva, ovvero che la “sua” lista è una costola di Uniti e Liberi, creata solo con l’intento di togliere voti al centrodestra, mirando come principale bersaglio l’elettorato Leghista».

Di certo Verderio ha “punzecchiato soprattutto il centrodestra, nella fase finale anche Bonini, con cui ha avuto già un botta-e-risposta acceso nelle ultime settimane. Del resto, lo stesso Verderio proprio nella fase finale del dibattito ha anche reso evidente un certo apprezzamento per Nadia Rosa per un fatto: per aver. tenuto il punto dopo le minacce negli ultimi anni (se n’era parlato soprattutto quando arrivò una raffica di lettere anonime).

Ma al di là di Verderio?

Se la candidata Elena Carraro ha in più passaggi riconosciuto la necessità di continuare e «implementare» i servizi avviati nell’ultimo quinquennio o storicamente presenti, la valutazione sull’amministrazione data dal centrodestra il giorno dopo è più drastica: Rosa – dicono dal centrodestra – «ci ha presentato una visione politica che si basa principalmente sull’immobilismo amministrativo e politico che hanno dimostrato in questi cinque anni di amministrazione. Ci sembra incomprensibile che, nonostante le numerose critiche, non abbiano fatto nulla per migliorare la situazione e risolvere i problemi di Lonate Pozzolo». Nella valutazione del “giorno dopo” non c’è invece un giudizio sull’ultimo competitor, quel Tiziano Bonini con cui il centrodestra pareva avere un certo feeling iniziale e con cui poi c’è stata una rottura.

«Noi della lista LeAli per Lonate crediamo fortemente che il paese meriti un’amministrazione dinamica e propositiva, in grado di affrontare con determinazione e competenza i problemi del paese e di garantire una migliore qualità della vita ai suoi cittadini, come ha affermato durante la serata Elena Carraro».

Qui sotto il nostro racconto della serata di dibattito