Incidente sull’A8 a Legnano, sette feriti, uno è grave

Grave incidente stradale ieri sera, venerdì, poco prima della mezzanotte, nel tratto di Legnano verso il bivio con l’A9. Sette le persone rimaste coinvolte nell’impatto fra quattro auto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti due degli occupanti di una delle auto sono stati investiti dopo essere scesi dal veicolo.

Tra i sette feriti c’erano anche due bambini: una bambina di 8 anni e un bambino di 12 anni. Ad essere soccorso anche un ragazzo di 21 anni due uomini di 51 e 75 anni e due donne di 32 e 39 anni. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, tra cui una della Croce Rossa, un’automedica e elisoccorso rientrato in codice rosso al Circolo di Varese. Tre feriti, invece sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso Sant’Anna e Legnano. L’autostrada è stata chiusa in direzione Milano.

Ad aiutare nelle operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco di Legnano che hanno anche provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e l’area.