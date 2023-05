L’ospedale Del Ponte di Varese avrà la sua Risonanza Magnetica

(foto d’archivio) Regione Lombardia ha detto sì. E ha anche rilanciato. Non solo ha accolto l’istanza della Direzione di ASST Sette Laghi, supportata da un ampio consenso del territorio e sostenuta dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso, per dotare l’Ospedale Del Ponte di una Risonanza magnetica da destinare principalmente all’uso pediatrico, ma ha anche alzato il livello, con validissime argomentazioni.

Non solo, infatti, è stato espresso il primo, fondamentale, parere positivo all’acquisizione dell’apparecchiatura, per evitare di dover trasferire i piccoli pazienti al vicino Ospedale di Circolo, ma è stata data anche l’indicazione di acquisire una macchina più avanzata di quella proposta: una RMN da 3 tesla anziché 1,5, così da ridurre notevolmente la durata degli esami e quindi il tempo di sedazione del bambino che deve sottoporsi all’indagine diagnostica.

«L’avallo regionale è stato accolto con grande soddisfazione dalla Direzione aziendale e dagli specialisti del Polo materno-infantile «sia per l’opportunità che offre in termini di miglioramento dei percorsi di cura dei piccoli pazienti e non solo, sia perché rappresenta l’ennesimo importante riconoscimento di Regione Lombardia rispetto al centro di riferimento per la salute della donna e del bambino che ha sede al Del Ponte». Per acquisire questo importante macchinario, si dovrà procedere con una gara specifica.