Luna piena al Castrum di Castelseprio

6a edizione dell’appuntamento al chiaro della Luna piena, nel suggestivo contesto del Castrum, dove, cullati dalle note delle arpe celtiche e dalle danze irlandesi, vi aspettiamo per un assaggio di osservazione astronomica!

Servizio navetta gratuito.

PARTECIPAZIONE GRATUITA SENZA PRENOTAZIONE

A breve il programma completo.

Stay tuned!

COSA PORTARE CON SÉ:

-consigliamo di portare un telo o una coperta per sedersi (non ci sono sedie)

– repellente per zanzare

Evento realizzato in collaborazione con Parco Rile Tenore Olona, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Comune di Castelseprio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, Monza- Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Return 2 Nature, Celtic Harp Orchestra, compagnia di danze irlandesi Gens d’Ys e AstroNatura Cooperativa Sociale.

Con il contributo di PIC (Piani Integrati della Cultura) di Regione Lombardia.