Notti con i pipistrelli e licheni da scoprire: a Varese maggio è il mese di BioBlitz

Torna anche a Varese BioBlitz, l’iniziativa di citizen science che coinvolge cittadini di tutte le età nel ruolo di “esploratori” della biodiversità in Lombardia.

All’iniziativa aderisce anche il Parco del Campo dei Fiori, che dal 12 al 21 maggio organizza una serie di appuntamenti per andare alla scoperta della bellezza e della varietà della natura che ci circonda.

Bioblitz Lombardia, un’iniziativa organizzata da Area Parchi (Archivio Regionale Educazione nei Parchi Lombardi), non solo offre l’opportunità di conoscere luoghi e specie,a nimali davvero interessanti, ma coinvolge i cittadini nel ricercare, individuare e possibilmente classificare il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati così raccolti diventano un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Tutti possono partecipare al BioBlitz: la presenza del pubblico è infatti l’elemento fondamentale del progetto e i cittadini, coinvolti attivamente in un’attività a carattere scientifico, contribuiscono in maniera partecipe al valore e alla biodiversità delle aree protette lombarde. I dati raccolti durante il censimento saranno inseriti nella piattaforma www.inaturalist.org, creata dalla California Academy of Sciences e dalla National Geographic Society.

Il Parco Campo dei Fiori anche quest’anno aderisce a Bioblitz organizzando diverse iniziative per le scuole e per il pubblico: «Dal 12 maggio al 21 maggio ci dedicheremo alla scoperta e al monitoraggio della biodiversità non solo nel nostro Parco ma anche nel Parco Golfo della Quassa e nella Riserva Naturale Palude Brabbia», spiegano i responsabili del Parco.

Le iniziative di BioBlitz si aprono con una serata online dedicata al mondo dei pipistrelli: venerdì 12 maggio alle 20.30, insieme ad un esperto d’Istituto Oikos, sarà possibile conoscere quanti e quali specie di chirotteri sono presenti in Lombardia, che ruolo ecologico hanno e quali sono le migliori tecniche per monitorarli e tutelarli. Per partecipare clicca qui.

Giovedì 18 maggio alle 21 si passa agli affascinanti e poco conosciuti licheni. Sempre con un format online, insieme al lichenologo Gabriele Gheza, si andrà alla scoperta di questi organismi che in realtà sono dei veri e propri ecosistemi in miniatura. Per partecipare clicca qui.

Venerdì 19 maggio ci sarà invece un’uscita serale al lago di Brinzio con Istituto Oikos per ascoltare gli ultrasuoni di alcune delle specie di pipistrelli nel Parco. Ritrovo alle 20.30 al parcheggio di viale Indipendenza, a Brinzio. I partecipanti devono avere scarpe comode e una torcia. Per partecipare clicca qui.

Sabato 20 maggio ci sposteremo al Parco Golfo della Quassa per conoscere e riconoscere licheni, anfibi e rettili insieme al lichenologo Gabriele Gheza e all’erpetologo Lorenzo Laddaga. Primo turno alle 14.30, secondo turno alle 16:30, per entrambi ritrovo al parcheggio di Piazzale D. Alighieri ad Ispra. Clicca qui per iscriverti al primo turno e qui per il secondo turno.

Per tutti gli eventi la partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria.

Per iscriversi: https://insubriparksturismo.eu/, per informazioni educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it

L’edizione 2023 si conclude domenica 21 maggio alla Riserva Naturale Palude Brabbia. Valerio Orioli e altri esperti della Lipu porteranno i partecipanti alla ricerca di libellule e damigelle che popolano l’Oasi Brabbia. L ’appuntamento è alle 9.30 presso via Patrioti 22, Inarzo.

Anche in questo caso la partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria. Per informazioni e per iscriversi: www.lipupaludebrabbia.it

Per le attività in campo si suggerisce di avere con sé uno smartphone o un tablet e aver già scaricato l’app gratuita iNaturalist, aderendo al progetto Bioblitz Lombardia Aree Protette.

Qui la locandina completa con tutte le iniziative per il pubblico