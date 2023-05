Nuove strutture ricettive a Busto Arsizio, arriva il tutorial del comune

Disponibili sul sito del Comune di Busto Arsizio vademecum e video tutorial per i nuovi operatori del settore. Anche a seguito del convegno organizzato nei mesi scorsi dall’assessorato allo Sviluppo economico, in cui è emerso che in città le strutture ricettive esistenti non sono sufficienti per soddisfare la domanda di posti letto, l’Amministrazione, tramite l’ufficio Suap, ha realizzato e pubblicato sul sito del Comune un vademecum in cui sono riportate tutte le informazioni utili in merito agli adempimenti amministrativi necessari per poter avviare una nuova attività.

Sulla pagina https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/amministrazione/uffici-e- servizi/suap/strutture-ricettive è possibile anche scaricare un video tutorial, che illustra passo passo l’iter per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività sul portale www.impresainungiorno.gov.it.

“Busto sta diventando una città attrattiva anche grazie al costante incremento e alla pluralità dell’offerta nell’ambito dei settori culturale, sportivo, sociale, ricreativo, e ciò comporta l’aumento di permanenze in città che si uniscono a quelle tradizionalmente legate agli ambiti professionali e formativi – afferma la vicesindaco e assessore allo Sviluppo economico Manuela Maffioli –. L’aumento del flusso di persone ha messo ancor più in evidenza quanto la carenza di posti letto sia un problema concreto e per questo siamo impegnati a proporre azioni di sensibilizzazione e informazione utili a rispondere a questa esigenza e a innescare processi di sviluppo, ponendoci nel ruolo di facilitatori dell’incontro tra domanda e offerta nell’interesse della nostra economia cittadina”.

“Il convegno che si è svolto a marzo è il risultato di un percorso iniziato nell’ambito del Tavolo dello sviluppo economico e del confronto con le agenzie immobiliari e gli stakeholders del territorio – continua l’assessore, che ha anche la delega al marketing territoriale –. E’ stata una tappa importante e soprattutto utile ad accendere l’interesse, visto che, a seguito del convegno, il Suap ha ricevuto 16 domande per l’apertura di nuove strutture. Il prossimo passo sarà il coinvolgimento delle agenzie di viaggio per approfondire e ampliare ulteriormente la tematica”. Tra le numerose informazioni pubblicate sul sito anche l’elenco delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale, divise per tipologia.