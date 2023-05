Piotta a Radio Village Network di Bodio Lomnago

Radio Village Network, emittente varesina con sede a Bodio Lomnago, sempre attenta alle nuove pubblicazioni discografiche di artisti italiani, giovedì 25 Maggio alle 18.00, ne “Il Caffè del Villaggio”, ospiterà Piotta, storico rapper e produttore della scena romana.

Tommaso Zanello, in arte Piotta, inizia la sua carriera collaborando con alcuni fra i nomi più rappresentativi della scena rap romana e nazionale: Colle der Fomento, Ice One, Cor Veleno; per citarne alcuni. Nel 1998, Piotta riceve il titolo di miglior MC italiano per la rivista AL Magazine ed esce il suo primo album solista: “Comunque Vada Sarà un Successo”, che presenta i singoli “Dimmi qual è il nome” e “Supercafone”.

Nel 1999, l’album viene ristampato, con l’aggiunta di alcuni brani e rimix, arrivando a vincere il disco di platino; “Supercafone” diventa il tormentone campione di vendite.

Il 2004 vede la partecipazione di Piotta al festival di Sanremo con “Ladro di te”. Sul palco del Teatro Ariston, l’artista romano propone anche la rilettura in chiave rap di “Chi non lavora non fa l’amore” di Adriano Celentano, ricevendone i complimenti.

Sempre impegnato nel sociale, Piotta è stato spesso protagonista sul palco del Primo Maggio.

La sua evoluzione artistica, negli anni, lo ha portato a scrivere testi più introspettivi e cupi. Emblematico di questo suo periodo è “7 Vizi Capitale”, brano che ha fatto da colonna alla serie “Suburra”.

A Radio Village Network, il musicista romano parlerà del suo nuovo singolo “Tutti a…”, uscito il 12 Maggio, che farà da traino al suo nuovo lavoro. Il brano, pubblicato da La Grande Onda con distribuzione della multinazionale spagnola Altafonte, segna una svolta nei testi, che ora si fanno irriverenti e ironici. A livello musicale si può apprezzare un ritmo solare e una contaminazione tra funky e suoni multietnici. Per seguire l’intervista a Piotta, collegatevi al sito di RVN: www.radiovillagenetwork.it