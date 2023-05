Possaccio fatica ma mantiene il passo dalle prime

Siamo ormai a quattro giornate dal termine del girone e il fossato fra le prime tre e il plotone delle altre pretendenti al traguardo delle finali si sta allargando: non è che sia stato costruito il vallo di Adriano che separava l’impero romano in Britannia dalla Caledonia, tuttavia fra la terza in classifica –Possaccio– e il plotone delle pretendenti alla quarta piazza corrono almeno sette punti, certamente difficili da ricuperare con così poco spazio dinanzi.

Desta stupore trovare intruppata la Caccialanza, considerata la grande favorita sia per la presenza dei due freschi campioni del mondo – Viscusi e Savoretti –, sia perché campione uscente, sia per la consolidata esperienza maturata agli alti livelli in questi ultimi anni.

Il fatto stesso di trovarsi sotto per 0-4 alla fine del primo tempo con Mosciano, che naviga a fondo classifica, e di riuscire a ricuperare poi un inatteso pareggio con le coppie tutte vittoriose, non può che confermare il sostanziale equilibrio di ogni incontro, dove la sorpresa è annidata astutamente dietro il proverbiale angolo.

Del resto anche Possaccio ha faticato più del previsto a sconfiggere i marchigiani di Catelfidardo, ultimi in classifica e con scarse possibilità di salvarsi dalla retrocessione, pur avendo scollinato il primo tempo in vantaggio per 3-1, dando dimostrazione di forza e superiorità.

Infatti, seppure Scicchitano fosse stato sconfitto da Marinelli con un’ultima mano rocambolesca, nella quale l’anconetano colpiva con l’ultima boccia il classico pallino della disperazione, che malignamente si andava a infilare fra le sue quattro bocce a fondo tavola, permettendogli di capovolgere una contesa che sembrava volta verso il Giovanni locale, gli incontri di terna non avevano storia con due nettissimi successi per 8-0 e 8-1 del trio Paone/Signorini/Regazzoni.

Lo stesso Scicchitano si vendicava atrocemente nel secondo set infliggendo un altro sonoro 8-0 a chi aveva osato appropriarsi di un successo parziale che riteneva appartenergli di diritto, vista la qualità del gioco praticato.

Si pensava che le coppie fossero nient’altro che la passerella finale della sfilata di un vernissage dell’alta moda, soprattutto considerando l’incredibile stato di grazia di Paone, che in terna aveva sciorinato un campionario di prodezze, soprattutto in accosto, accompagnate dalla perla di una bocciata impossibile su una biglia alle spalle del pallino, quindi praticamente al limite del sovrannaturale.

Niente di più erroneo. Alla ripresa la musica cambiava e come direttore d’orchestra subentravano i marchigiani. Sarà che Castelfidardo è la città della fisarmonica, famosa in ogni angolo del globo per la qualità di questi strumenti musicali, perciò di musica sicuramente s’intende, sarà che i lacustri fossero convinti di aver già conquistato l’intera posta, rimane il fatto che Paone/Signorini erano sconfitti da Magnaterra e un Paolucci davvero continuo e incisivo negli accosti, affatto preoccupato della non conoscenza dei campi, e Andreani/Scicchitano acciuffavano per un soffio un soffertissimo successo.

Sul 4-2, altro set combattutissimo e restituzione del medesimo punteggio di 8-7. Così tutto veniva demandato all’ultimo incontro di Paone/Signorini che sistemavano la faccenda conquistando il sospirato quinto set per il 5-3 finale: ma quanta fatica!

Archiviata la quattordicesima giornata di sabato 20, domenica 21 di nuovo in campo per la quindicesima: Possaccio e Caccialanza si scambiano gli avversari, giocando sempre in casa. Per i verbanesi battere Mosciano è imperativo perché vorrebbe veramente ipotecare l’ingresso fra le elette, mentre è parimenti inoppugnabile la medesima considerazione per i milanesi, che non possono rischiare di essere risucchiati dagli inseguitori.

Per ora Vigasio è matematicamente qualificata avendo 13 punti di vantaggio sulle quarte e potrà crogiolarsi, in attesa delle vallette che l’accompagneranno, ai tiepidi soli primaverili se riusciranno a forare le coltri di nubi che stanno perseguitando, dopo tanta siccità, il nostro bel Paese.

PILLOLE DI BOCCE

20 maggio – Campionato Italiano Serie A – 14a giornata

Caccialanza (MI) – Mosciano (TE) 4-4

Possaccio (VCO) – CoferMetal (AN) 5-3

TME88 (LO) – Flaminio (RM) 4-4

Vigasio (VR) – Boville (RM) 5-3

Giorgione3Villese (TV) – Kennedy (NA) 5-3

Classifica

Vigasio (VR) 32 – Giorgione3Villese (TV) 27 – Possaccio (VCO) 26 – Caccialanza (MI),

Flaminio (RM) 19 – TME88 (LO) 17 – Kennedy (NA), Boville (RM) 16 – Mosciano (TE) 14 – CoferMetal (AN) 9.

20 maggio – Campionato di Promozione – 8a giornata

2a categoria – girone 4

Malnatese – Monvallese 5-3

Classifica – Malnatese 22 – Ternatese* 18 – Monvallese 13 – Basso Verbano* 6 – Bederese*, Bottinelli Vergiatese* 3.

*una partita in meno

20 maggio – Campionato di promozione 3a categoria – fase successiva gironi eliminatori – andata

Oliveri (MI) – Malnatese (VA)

Fontana (BO) – Rogno (BG)

21 maggio – Carnago – Tappa Campionato lombardo lui e lei – coppia